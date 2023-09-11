صندوق مكافحة الإدمان : حملتنا هدفها مواجهة الأفكار المغلوطة | والعلاج سرّي..فيديو

قال الدكتور ابراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الادمان ، إن جهود صندوق مكافحة وعلاج الادمان متجددة ومتطورة بشكل كبير جدا بمشاركة مبادرة " حياة كريمة " منذ انطلاقها .

واضاف الدكتور ابراهيم عسكر ، خلال لقائه لبرنامج " ٨ الصبح " والمذاع على شاشة " دي ام سي " ، أن الحملات وصلت لـ ٧٥٠ قرية من قرى " حياة كريمة " بتوابعها، منوها أن العلاج بالمجان وبسرية تامة.

وأردف " عسكر " ، أن الحملات تواجه الافكار المغلوطة بين الشباب مثل تشجعيهم على تناول الحبوب للمزيد من التركيز ، وأن " الحشيش " و " البانجو " ليس ادمانا.

وأردف : دافعية العلاج من المريض أهم محددات نجاح شفائه ، ومن بعدها تتم مرحلة سحب السموم من جسم المدمن .

