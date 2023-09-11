سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالمنصورة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (عامل توصيل طلبات - مقيم بمحافظة الدقهلية) بإكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها بدائرة القسم.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الدقهلية عن وراء إرتكاب الواقعة (4 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة" وأضافوا بإرتكابهم (8) وقائع سرقة ، كما أرشدوا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.