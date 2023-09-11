القبض على عنصر إجرامي هارب من حكم بالمؤبد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم دائرة مركز شرطة بلبيس – له معلومات جنائية) ، ومحكوم عليه فى قضيتين (مخدرات وسلاح وذخيرة ، سلاح نارى وذخيرة وإستعمال قوة ) بالسجن المؤبد ، والسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية) ، وذلك بمحل اختبائه بوحدة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة أول العبور بالقليوبية .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.