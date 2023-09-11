راعى أغنام وشقيقه ينهيان حياة مزارع في المنيا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (مزارعان "مُصابان بجروح طعنية وقطعية وأحدهما توفى عقب وصوله - مقيمان بدائرة المركز) .

وبسؤال الثانى إتهم (راعى أغنام ، وشقيقه - مقيمان بدائرة المركز).. بالتعدى عليه وشقيقه إثر حدوث مُشادة كلامية بينهم بسبب نزول أغنام ملك المتهمان بأرضهما المنزرعة ، فقاما على إثرها بالتعدى عليهما بـ (2 سلاح أبيض "مطواة") بحوزتهما فأحدثا إصابتهما التى أودت بحياة الأول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات السبب وأرشدا عن الأداتين المستخدمتين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.