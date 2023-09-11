تعرف على أوراق التقديم بجامعة الدلتا التكنولوجية

بدأت جامعة الدلتا التكنولوجية، في استقبال طلبات التقديم للعام الدراسي الجديد 2023-2024 من طلاب الثانوية العامة، المرشحين من قبل مكتب التنسيق .

قال الدكتور الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، انه يتم في الوقت الحالي تقديم الأوراق لطلاب الثانوية العامة الملتحقين بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة، بمقر الجامعة الرئيسي المنوفية قويسنا المنطقة الصناعية.

واضاف كشك أن الأوراق المطلوبة للإلتحاق بالجامعة هي كالتالي :

1- بطاقة ترشيح الطالب الصارة من مكتب التنسيق

2- أصل شهادة الثانوية العامة ، أو شهادة الدبلومات الفنية(مائية) +3صور منها.

3- أصل شهادة الميلاد حديثة بها الرقم القومي للطالب.

4- عدد 4صورمن بطاقة الرقم القومي للطالب.

5- عدد 3 صور لبطاقة ولى أمر الطالب مكتوب عليها هاتف ولى أمر الطالب.

6- نموذج 2 جند+ 6 جند للذكور.

7- عدد 8 صور شخصية 4*6 للطالب مكتوب عليها اسم الطالب.

8- يتوجه الطالب لإستلام خطاب معتمد من الجامعة بتوريد المصروفات المقررة إلي أحد فروع البنك الأهلي المصري.

ويتم تسليم قسيمة السداد + 3 صور إلي الإدارة المالية بالجامعة.

9- إستمارة للإلتحاق بالكلية بعد إستيفاء الطالب للبيانات المطلوبة.

10- نموذج إقرار النظام الدراسي.

واوضح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، انه يتم توفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب وتيسير اجراءات التقديم ، كما انه وجه بتوفير باص الجامعة لتوصيل الطلاب واولياء امورهم من الجامعة للبنك الأهلى لدفع المصروفات الدراسية والعودة لإستكمال اجراءات التقديم، ومشيرآ إلي انه سيتم الإعلان عن المواعيد الخاصة بتقديم طلاب الثانوية الفنية والمعاهد الفنية بعد الإنتهاء من التنسيق وظهور بطاقات ترشيح الطلاب النهائية الخاصة بالإلتحاق بالجامعة.

واشار إلي ان دور الجامعة لايقتصر على العملية التعليمية فقط وإنما تعليم وتدريب وبحث وتثقيف وتنمية مهارات الإبداع والإبتكار ، مشيرًا ان الجامعة تقدم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميدانى و بناء شخصية عصرية للخريج ، لها القدرة على التفاعل الذكي مع مختلف أنظمة التكنولوجيا وتواكب متطلبات سوق العمل الفعلية ووظائف المستقبل.