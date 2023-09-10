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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليمات هامة من كلية إعلام جامعة القاهرة للطلاب الجدد

كلية الاعلام جامعة
كلية الاعلام جامعة القاهرة

اعلنت كلية الاعلام جامعة القاهرة عن الأوراق المطلوبة للتقديم الي الكلية للعام الدراسي الجامعي الجديد 2023/2024، للطلاب الجدد والذي تم ترشيحهم عن طريق مكتب التنسيق للدخول إلي الكلية.

وأوضحت كلية إعلام القاهرة عبر صفحتها علي الفيس بوك أن الأوراق المطلوبة للتقديم هي:

  • أصل شهادة الثانوية العامة + صورة منها
  • شهادة ميلاد كومبيوتر حديثة + صورة منها
  • بطاقة الترشيح
  • صورة البطاقة الشخصية
  • 8 صور شخصية
  • وللذكور : نموذج 2 جند أو نموذج6أو7 جند + صورة منها

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأشارت الكلية إلي انه ينبغي إلي جميع الطلاب المستجدين المقبولين بكلية الإعلام جامعة القاهرة التوجه الي الكلية لتسليم الملفات والتقديم للبرامج المختلفة بالكلية:

برنامج الاعلام العام باللغة العربية

برنامج الاعلام العام باللغة الإنجليزية

برنامج الاعلام الرقمي

ويتم تقديم الأوراق اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 سبتمبر من الساعة 10 صباحا وفقآ للترتيب التالي:

الثلاثاء 12/9/2023  من حرف أ وإلي ر

الأربعاء 13/9/2023 من حرف ز وإلي ل

الخميس 14/9/2023 من حرف م وإلي ى

وعلى جانب آخر أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فتح باب التقدم لمسابقة وقف الفنجري لأفضل دراسات نظرية وتطبيقية لخدمة مصر، وإتاحتها لجميع شباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات في مصر، وقررت اللجنة العليا للمسابقة اختيار الموضوع البحثي لعام 2023 بعنوان "دور العمل الأهلي التنموي في مواجهة التحديات المجتمعية في مصر".

وأكد الدكتور محمد الخشت، أهمية موضوع المسابقة والذي يركز على العمل الأهلي التنموي في مصر وذلك في إطار علاقته باستراتيجية حقوق الإنسان، وبما يساهم في تنفيذ رؤية مصر، خاصة مع دخول المجتمع المدني في مصر مرحلة جديدة بتشكيل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يُعد أحد أهم المحاور المطروحة للبحث.

 

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