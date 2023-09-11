أمطار غزيرة بهذه المناطق.. الأرصاد: العاصفة دانيال في القاهرة

كشف محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية وبهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل ومعلومات عن العاصفة دانيال، كما كشف موعد وصولها إلى مصر.

وقال محمود شاهين في مداخلة هاتفية على قناة " القاهرة الإخبارية"،:" بدأنا نشهد سقوط أمطار على السلوم ومطروح وهي أمطار متوسطة الشدة مع دخول العاصفة دانيال الأراضي المصرية".

وأضاف محمود شاهين :" منذ ساعة امتدت الأتربة ونشاط الرياح إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ".

وتابع محمود شاهين :" مع تقدم ساعات اليوم سوف تكون الأمطار غزيرة على بعض المناطق في السلوم ومطروح وتتقدم إلى الإسكندرية ما بين خفيفة ومتوسطة ليلا ".

وأكمل محمود شاهين :" نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وننصح المواطنين أصحاب الامراض التنفسية تجنب التعرض المباشر للاتربة".

ولفت محمود شاهين :" ،غدا الثلاثاء سيتحول اتجاه الرياح إلى شمالية غربية وتنخفض درجات الحرارة 4 درجات عن اليوم بالإضافة إلى سقوط الأمطار على باقي محافظات شمال البلاد ومحافظات الوجه البحري وتصل الأمطار إلى القاهرة مساء غدا وتكون امطار خفيفة ".