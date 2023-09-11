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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار غزيرة بهذه المناطق.. الأرصاد: العاصفة دانيال في القاهرة

أمطار
أمطار

كشف محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية وبهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل ومعلومات عن العاصفة دانيال، كما كشف موعد وصولها إلى مصر.

 

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وقال محمود شاهين في مداخلة هاتفية على قناة " القاهرة الإخبارية"،:" بدأنا نشهد سقوط أمطار على السلوم ومطروح وهي أمطار متوسطة الشدة مع دخول العاصفة دانيال الأراضي المصرية".

 

وأضاف محمود شاهين :" منذ ساعة امتدت الأتربة ونشاط الرياح إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ".

 

وتابع محمود شاهين :" مع تقدم ساعات اليوم سوف تكون الأمطار غزيرة على بعض المناطق في السلوم ومطروح وتتقدم إلى الإسكندرية ما بين خفيفة ومتوسطة ليلا ".

 

وأكمل محمود شاهين :" نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وننصح المواطنين  أصحاب الامراض التنفسية تجنب التعرض المباشر للاتربة".

 

ولفت محمود شاهين :" ،غدا الثلاثاء سيتحول اتجاه الرياح إلى شمالية غربية وتنخفض درجات الحرارة 4 درجات عن اليوم بالإضافة إلى سقوط الأمطار على باقي محافظات شمال البلاد ومحافظات الوجه البحري وتصل الأمطار إلى القاهرة مساء غدا وتكون امطار خفيفة ".

 

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