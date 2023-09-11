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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمشاركة ذوي الاعاقة.. استعدادات فى الهيئة الوطنية لتسهيل الانتخابات الرئاسية

الانتخابات
الانتخابات

قام المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتوقيع برتوكول تعاون مشترك، مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة ايمان كريم المشرف العام علي المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة .

 

وجري اللقاء في حضور كل من المستشار مراد فكري والمستشار عبدالسلام محمود والمستشار محمد ابو ضيف اعضاء مجلس الادارة ، والمستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة ، والمستشار شريف صديق نائب مدير الجهاز والمستشار علاء قنديل والمستشار محمد عبد العال والمستشار انجي بدوي اعضاء الجهاز.


جاء ذلك فى إطار التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التضامن والمجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه لتيسير إتاحة مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في العمليات الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية و توفير المناخ الملائم لهم للإدلاء باصواتهم 
وتدريب الكوادر الشبابية لدعمهم ومساعدتهم في الإدلاء باصواتهم.


وكذا تدريب وتوعية وتثقيف كافه الاسر المشتركة في مشاريع الوزارة باهمية مباشرة الحقوق السياسية وحقوقهم وواجباتهم باستخدام برامج الوزارة ( خدمات منصة التواصل التفاعلي ) تحقيقا لرسالة الهيئة السامية .

الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة

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