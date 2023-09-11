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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير العدل المغربي: يوجد أمل في العثور على مفقودين بالمناطق المنكوبة

صدى البلد

قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، إنه لا يزال هناك أملاً في العثور على مفقودين بالمناطق المنكوبة من الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب منذ يومين، وأسفر عن مصرع وإصابة المئات.

وأضاف وهبي في تصريحات صحفية: "فرق الإغاثة تواجه صعوبات في الوصول إلى العالقين بالمناطق الجبلية، ولا يمكن حصر خسائر الزلزال الآن والأولوية لإغاثة المنكوبين".

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وتابع: "نطالب المواطنين بعدم الاقتراب من المباني القديمة جنوبي البلاد، وقمنا بإنشاء مستشفيات ميدانية في تارودانت والحوز لاستقبال المصابين".

يذكر أن هذا الزلزال الذي ضرب المغرب، فجر السبت، هو الأكبر من حيث عدد الضحايا في البلاد منذ 1960 حين قتل ما لا يقل عن 12 ألفا جراء زلزال في أغادير.

وحصد الزلزال حتى الآن 2497 قتيلاً على الأقل، و2476 جريحًا وفق أحدث إحصائية صدرت اليوم عن وزارة الداخلية.

 

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