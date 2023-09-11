بأموال محمد صلاح.. ليفربول يدرس التعاقد مع كيليان مبابي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، قد يكون بديلًا محتملًا في ليفربول، حال رحيل محمد صلاح في المستقبل.

كان ليفربول قد رفض عرضًا من اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي.

وبحسب شبكة “ذا أثلتيك” البريطانية، فإن ليفربول يعي جيدًا الاحتمالية الكبيرة لفقدان محمد صلاح مستقبلًا في ظل اهتمام السعودية بالتعاقد معه لأحد فرقها.

وأوضح التقرير أن الأموال الضخمة التي قد يحصل عليها ليفربول حال بيع محمد صلاح، قد يستخدمها في التعاقد مع كيليان مبابي، رغم أن ريال مدريد هو الأقرب للتعاقد معه.