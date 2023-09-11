رسالة قاسية للفنانات.. شمس: الكفن ملهوش جيوب.. وتفاصيل مقابلتها مع دينا

كشفت الفنانة شمس، تفاصيل مقابلتها مع الراقصة والفنانة دينا، وأحد المنتجين، بعد تعرضها لاكتئاب بسبب عدم عملها.

وقالت شمس،خلال لقائها مع الإعلامية مروة صبري ببرنامج "قعدة ستات"، المذاع على شاشة "القاهرة اليوم"، قابلت دينا وقعدت جنبي ساعتين تلاتة وأدتني طاقة ايجابية للحياة وحب المهنة تاني، قالتلي لازم تخرجي معانا قولتلها انا هخرج معاكي يا دينا عشان الحب باين في عنيكي".

وأضافت، " هخرج مع الناس اللي أحس انهم بيحبوني مش هخرج عشان حد ينافقني او انافق حد او اعمل مصلحة من حد او العكس".

الكفن ملوش جيوب

كما وجهت رسالة قاسية للوسط الفني: “الكفن ملوش جيوب”، منوهة إلى أنها لم تفهم هذه الجملة إلا بعد وفاة إخواتها، “مفيش كفن هتاخد فيه فلوس ولا شغل”.



برنامج "قعدة ستات" تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة "القاهرة اليوم" يوم السبت من كل أسبوع، وتستضيف من خلاله عددًا من الفنانات وتناقش قضايا مختلفة.