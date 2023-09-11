عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسالة قاسية للفنانات.. شمس: الكفن ملهوش جيوب.. وتفاصيل مقابلتها مع دينا

الفنانة شمس
الفنانة شمس

كشفت الفنانة شمس، تفاصيل مقابلتها مع الراقصة والفنانة دينا، وأحد المنتجين، بعد تعرضها لاكتئاب بسبب عدم عملها.

وقالت شمس،خلال لقائها مع الإعلامية مروة صبري ببرنامج "قعدة ستات"، المذاع على شاشة "القاهرة اليوم"، قابلت دينا وقعدت جنبي ساعتين تلاتة وأدتني طاقة ايجابية للحياة وحب المهنة تاني، قالتلي لازم تخرجي معانا قولتلها انا هخرج معاكي يا دينا عشان الحب باين في عنيكي".

 

وأضافت، " هخرج مع الناس اللي أحس انهم بيحبوني مش هخرج عشان حد ينافقني او انافق حد او اعمل مصلحة من حد او العكس".

الكفن ملوش جيوب

 

كما وجهت رسالة قاسية للوسط الفني: “الكفن ملوش جيوب”، منوهة إلى أنها لم تفهم هذه الجملة إلا بعد وفاة إخواتها، “مفيش كفن هتاخد فيه فلوس ولا شغل”.


برنامج "قعدة ستات" تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة "القاهرة اليوم" يوم السبت من كل أسبوع، وتستضيف من خلاله عددًا من الفنانات وتناقش قضايا مختلفة.

الفنانة شمس الفنانة دينا مروة صبري رسالة شمس للوسط الفني الكفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

انقسام سيناء عن إفريقيا| حقيقة انشطار مصر بعد زلزال المغرب المدمر.. و"البحوث الفلكية": النشاط التكتوني يهدد القارة

موضوعات متعلقة

بالبكاء.. شمس: اتكسرت لما عيلتي ماتت.. واتربيت على أعمال إيناس الدغيدي

أخبار الفن.. شمس تهاجم الفنانين: الكفن ملهوش جيوب.. مهرجان الجونة يزف بشرى لجمهوره في الدورة السادسة

ترشيحاتنا

350 ألف متضرر.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن زلزال المغرب

المنتخب الأوليمبي يهزم روسيا بثنائية وديا فى غياب 7 لاعبين أساسيين

تقارير: فرنسا تريد من الاتحاد الأوروبي شن حرب تجارية على الصين

الأرصاد تكشف تفاصيل العاصفة الترابية اليوم في مصر وموعد انتهاء إعصار دانيال.. فيديو

خضع لجلسة تصوير.. الأهلي يستعد لإعلان صفقة المهاجم

توضيح عاجل من وزير العدل بشأن الانتخابات الرئاسية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقنيات الاسترخاء.. اعرف طرق علاج ضيق التنفس

بعد توقف شهرين.. لحظة ثوران أكثر البراكين نشاطا في العالم بأمريكا

أثناء العاصفة دانيال.. فيديو يكشف تصرف صادم من أطفال ليبيا.. شاهد

فقدت معظم قوتها.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن عاصفة دانيال.. تفاصيل

فيديو

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ