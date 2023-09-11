بالبكاء.. شمس: اتكسرت لما عيلتي ماتت.. واتربيت على أعمال إيناس الدغيدي

كشفت الفنانة شمس، سبب ابتعادها عن التمثيل خلال السنوات الأخيرة الماضية، وعدم مشاركتها في الكثير من الأعمال السينمائية أو الدرامية.



وقالت شمس خلال لقائها مع الإعلامية مروة صبري في برنامج "قعدة ستات"، المذاع على شاشة "القاهرة اليوم": "كنت بشتغل مع كبار المخرجين اللي في الوسط ومتربية على أيديهم وهما دلوقتي تلت اربعهم مش موجودين على الساحة أصلا والأدوار اللي بتجيلي ممكن تكون كبيرة بس مش بحجم الأدوار اللي كنت باخدها زمان، بس بتشدني".



وأوضحت شمس، أنها مرت بظروف و أوقات صعبة فقدت بها طاقتها، معقبة: “مبعملش حاجة غير لما تكون عجباني قوي و تهزني، أو حاجة مع مخرج انا اشتغلت معاه وعارفة هو هيعرف يطلع من شمس ايه”، لافتة إلى انها تعرضت للنصب كثيرا جدا و عملت مع أشخاص عديمة الخبرة، وحاولت مرات عديدة للرجوع للفن.

واستكملت شمس: “جتلي حالة من الزهق والقرف لأني اتربيت على ايد حسين كمال وجلال الشرقاوي وايناس الدغيدي ويسرا ويحيى الفخراني، مفيش مخرج كبير مشتغلتش معاه ومفيش ممثل مشتغلتش معاه، فمتعودتش على الأسلوب للي احنا ماشيين بيه دلوقتي”.

بالبكاء شمس تروي تفاصيل وفاة عائلتها

كما دخلت شمس في نوبة بكاء على الهواء، وروت تفاصيل وفاة عائلتها، قائلة: موت اخواتي خلاني اتكسرت، اول فقرة اتكسرت كان موت ماما، الاخوات سند خصوصا لما يبقى الفرق صغير بينكوا، الفقد عموما صعب لما تفقدي الكلب او القطة بتاعتك قلبك بيوجعك، بس هما كلهم يوجعوا القلب.