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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شمس تهاجم الفنانين: الكفن ملهوش جيوب

صدى البلد

كشفت الفنانة شمس، تفاصيل مقابلتها مع الراقصة والفنانة دينا، وأحد المنتجين، بعد تعرضها لاكتئاب بسبب عدم عملها.

وقالت شمس خلال تصر تليفزيونية :” قابلت دينا وقعدت جنبي بتاع ساعتين تلاتة  وأدتني طاقة إيجابية للحياة وحب المهنة تاني، قالتلي لازم تخرجي معانا قولتلها انا هخرج معاكي يا دينا عشان الحب باين في عنيكي، هخرج مع الناس اللي احس انهم بيحبوني مش هخرج عشان حد ينافقني او انافق حد او اعمل مصلحة من حد او العكس.


وتابعت شمس: في ناس عايشة الدور ومن ضهرك بتكرهك وبتتكلم عليكي وحش.. كل حاجة بتوصل محدش بيقولك مين بس انتي بتعرفي من الكلام اللي بيترميلك، في ناس بتوصل الكلام، في حد ممكن يقولك رشحتك لدور بس فلانة قالت إن شاء الله، يعني إن فلانة بتكرهك.

كما وجهت الفنانة شمس رسالة قاسية للوسط الفني: عايزة اقول للناس دي كلها ان الكفن ملوش جيوب، وانا مفهمتش الجملة دي غير لما اخواتي ماتوا، لا في كفن هتاخد فيه فلوس ولا شغل، الناس اللي بتكره الناس ومش بتتمنى الخير لبعض.

الفنانة شمس الفنانة دينا شمس حياة الفنانة شمس

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