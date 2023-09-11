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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد فرحات: فيلم سر طاقية الإخفاء علامة مضيئة في مسيرتي الفنية

أحمد فرحات
أحمد فرحات

أكد الفنان أحمد فرحات، أنه  في عام 2018 أطلق الرئيس السيسي مبادرة لأصحاب الهمم، وقام بإعداد الكثير من المسابقات لهم، وهذا أمر جيد، مشيرًا إلى أن ذوي الهمم يعانون من التنمر، وهذا الأمر بمثابة جريمة، ويعاقب عليه القانون.

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وقال أحمد فرحات في تصريحات له على قناة “ الحدث اليوم”،:" الفنان فريد شوقي كان يعتبرني نجله الصغير، خاصة وأن أولاده عبارة عن بنات فقط، مشيرًا إلى أنه يحب الفنان عبد الحليم حافظ، وزوجته الحالية تشاركه في هذا الأمر.

 

قال الفنان أحمد فرحات، إنه كان يعمل مهندسًا في مجال الاتصالات، وكان رؤسائه ومرؤوسيه يحبوه بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أنه استمر في العمل الفني لمدة 10 سنوات، وهذا أثقل مهاراته الفنية.

 

وأضاف "فرحات"، أنه يتمنى أن يُجسد شخصيته الفنان محمد هنيدي، خاصة وأن "هنيدي" قدم الكثير من الأعمال الفنية المتميزة، وساهم في عودة العائلات مرة أخرى إلى السينما من خلال فيلم "إسماعيلية رايح جاي".

 

ولفت إلى أن فيلم "سر طاقية الإخفاء" علامة مضيئة في حياته، مشيرًا إلى أن طلعت حرب عندما قام بإنشاء استوديو مصر أرسل المخرجين إلى ألمانيا، لأن العلم أساس أي شيء، مشيرًا إلى أن المخرج نيازي مصطفى بعد عودته من برلين قام بإعداد "فيلم "سر طاقية الإخفاء" والكثير من الأفلام الأخرى القائمة على الخدع السينمائية.

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