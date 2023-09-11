عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باحث مغربي يصف لـ"صدى البلد" الوضع في المناطق المنكوبة بالزلزال

زلزال المغرب
زلزال المغرب

قال زكرياء بلحرش الباحث المغربي في الدراسات الدبلوماسية، إن المواطنين المغاربة في المناطق التي ضربها الزلزال في حالة يرثى لها، خاصة وأن هناك من لا يزال عالقا تحت الانقاض، والبعض الآخر لا يزال عالقا في بعض المناطق التي بها الممرات والمعابر مقطوعة، إلى جانب الوفيات التي وصلت لحد الآن حسب آخر بيان لوزارة الداخلية المغربية إلى 2681 شخصا.

وأضاف الباحث المغربي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن السلطات المغربية بمختلف قطاعاتها تعمل بمجهودات كبيرة وجبارة لتخفيف حدة الكارثة على الشعب المغربي، مشيرا إلى أن التضامن والتعاون المعروف لدى المغاربة خفف من وطأة الكارثة التي حلت عليهم بسبب الزلزال المدمر.

ونوه إلى أن الوضع العام في المغرب، يتسم بالجدية والحزم والتعاون والتضامن والعمل بمجهودات جبارة بهدف إعادة الأوضاع لطبيعتها.

هزات قوية جدا.. العالم الهولندي يكشف عن مفاجأة بشأن زلزال المغرب المدمر

الرئيس السيسي يوجه بتوفير جميع الإجراءات اللازمة لمساندة الأشقاء في المغرب وليبيا

باحث مغربي: سكان المناطق المتضررة يشعرون بالذعر والخوف 

وأكد بلحرش أن السكان في المناطق التي ضربها الزلزال لا يزالون يشعرون بالذعر والخوف جراء الكارثة التي خلفها الزلزال، إضافة إلى الضرر المادي والمعنوي الذي تركه الزلزال هناك في المناطق المنكوبة، إلا أنه عاد وأوضح أن هناك ما يدعو إلى الأمل في تخطي هذه المحنة، وهو مستوى التضامن والتآزر الذي شملهم من مختلف المدن والمناطق في المملكة المغربية، والمساعدات التي وصلتهم من مختلف المغاربة داخل الوطن وخارجه، إلى جانب التعاطف الدولي من طرف العديد من الدول الصديقة للمغرب.

وتابع "لايزال الكثير من أهالي المناطق المنكوبة في العراء، وتسعى السلطات ومنظمات المجتمع المدني وفرق الإنقاذ الوطنية لمواجهة الأزمة وتجاوز الأمر وتوفير السلامة للمواطنين في المناطق المنكوبة. 

وأكد أن أكثر ما يؤلم في هذه الأزمة هو فقدان الأهل والعائلة، وفقدان المنازل وموارد العيش.

زكريا بلحرش الباحث المغربي في الدراسات الدبلوماسية
المناطق المنكوبة بالزلزال زكرياء بلحرش السلطات المغربية الكارثة المغرب وزارة الداخلية المغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

انقسام سيناء عن إفريقيا| حقيقة انشطار مصر بعد زلزال المغرب المدمر.. و"البحوث الفلكية": النشاط التكتوني يهدد القارة

موضوعات متعلقة

زلزال المغرب.. ارتفاع عدد وفيات الهزة الأرضية إلى 2681 شخصا

حدث في المغرب وتركيا وسوريا.. ما سر "الوميض الأزرق" قبل الزلزال؟

ترشيحاتنا

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

في ذكرى رأس السنة المصرية..معاني ستذهلك للشهور القبطية الـ 12

350 ألف متضرر.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن زلزال المغرب

المنتخب الأوليمبي يهزم روسيا بثنائية وديا فى غياب 7 لاعبين أساسيين

تقارير: فرنسا تريد من الاتحاد الأوروبي شن حرب تجارية على الصين

الأرصاد تكشف تفاصيل العاصفة الترابية اليوم في مصر وموعد انتهاء إعصار دانيال.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقنيات الاسترخاء.. اعرف طرق علاج ضيق التنفس

بعد توقف شهرين.. لحظة ثوران أكثر البراكين نشاطا في العالم بأمريكا

أثناء العاصفة دانيال.. فيديو يكشف تصرف صادم من أطفال ليبيا.. شاهد

فقدت معظم قوتها.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن عاصفة دانيال.. تفاصيل

فيديو

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ