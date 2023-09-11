أخرهم أعصار ساولا والعاصفة دانيال..ما هو سر تفاقم ظاهرة الفيضانات المفاجئة بالعالم؟|فيديو

بثت فضائية العربية تقرير أذاعته يكشف سر أسباب تفاقم ظاهرة الفيضانات بالعالم، حيث يشهد العالم هذه الفترة ظاهرة فيضانات مفاجئة.

الأسباب المتوقعة من العلماء عن صعوبة السيطرة على الفيضانات والأضرار الجسمية التى تسببها

وعرض التقرير، أن العلماء أرجعوا أن الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة جعل الارض أقل قدرة على امتصاص المياة بعد فيضانات أوروبا والولايات المتحدة.

الاعصار ساولا و إعصار دانيال

وكشفت فضائية العربية، أن هونغ كونغ قد غرقت بالامطار المرتبطة بالاعصار ساولا، فخلال اليوم الماضي ضرب إعصار دانيال منطقة البحر المتوسط وأخرها ليبيا، فسقط نحو ٨٠٠ ملم من الأمطار خلال ٢٤ ساعة على السهول اليونانية أي ما يعادل كمية عام كامل.



وبحسب كارلو بونتينيو مدير مرصد كوبرنيكوس قائلا: أن هناك أدلة تشير إلى إن الزيادات في درجة الحرارة ستؤدي إلى زيادة كمية بخار الماء التي يمكت أن يحملها الغلاف الجوي.



وفي سياق متصل، فإن مدير مرصد كوببنيكوس فقد أشار إلى : أن تتوقع النماذج المناخية أن تترجم هذه الزيادة في بخار الماء إلى زيادة في هطول الأمطار بغزارة أكبر وبشكل متواتر، مع زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري.

فسر العلماء الظروف القاسية في أوروبا من خلال كتلة اوميغا فوق القارة، فتؤدي القبة الحرارية لاندفاع الهواء الساخن من الأعلى إلى الأسفل مما يخلق غطاء خانقا.

تشهد مناطق الضغط المرتفع داخل كتلة اوميغا حرارة غير عادية، بينما تشهد المناطق خارجها ظروف عاصفة.