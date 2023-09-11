"المصريين الأحرار" يعزي الشعب الليبي في ضحايا الإعصار .. ويدشن غرفة عمليات للمتابعة

أعرب حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل عن خالص تضامنه مع دولة ليبيا الشقيقة في مصابها الأليم جراء إعصار "دانيال" الذي ضرب العديد من المناطق والمدن في شمال وشرق البلاد.

يحفظ بلادنا و أشقائنا من كل سوء

وتقدم حزب "المصريين الأحرار" باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الشعب المصري ببالغ العزاء والمواساة للدولة الليبية الشقيقة في ضحايا الاعصار، مع ودعواتنا للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تعبر ليبيا تلك الأزمة بسلام ويحفظ بلادنا و أشقائنا من كل سوء.

كما وجّه الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بتأسيس غرفة عمليات بمحافظة مطروح بقيادة سلطان الشيخ أمين الحزب بالمحافظة وعضو الهيئة العليا لمتابعة مجريات الساحة وتبعات الحالة في الأراضي الليبية، والمساعدة بما يتسنى من إمكانيات.