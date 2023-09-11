عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقارير: فرنسا تريد من الاتحاد الأوروبي شن حرب تجارية على الصين

الصين وأوروبا
الصين وأوروبا

قالت صحيفة،  بوليتيكو الأوروبية، أن فرنسا تضغط على رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للتحرك نحو الصين.

ذكرت الصحيفة أن فرنسا تريد من فون دير أن تعلن عن تحقيق جديد ضد صناع السيارات الكهربائية الصينيين في خطابها السنوي عن حالة الاتحاد يوم الأربعاء.

لكن الاتحاد يتخوف من  مثل هذه الخطوة لأنها قد تجلب غضب بكين وقد تنتقم.

لعدة أشهر، ظلت الحكومة الفرنسية ووكلاؤها في الصناعة والمفوضية الأوروبية تضغط على السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لبدء تحقيق لمكافحة الإغراق ضد شركات صناعة السيارات الصينية.

وهذا يمكن أن يفتح الطريق أمام أوروبا لفرض رسوم إضافية على السيارات الصينية التي تعتقد أنها تباع بأسعار زهيدة بشكل غير عادل لسحق المنافسين الأوروبيين.

وتعارض ألمانيا، أكبر دولة منتجة للسيارات في أوروبا، أي إجراءات عقابية نظرا لأن علاماتها التجارية الكبرى تتواجد بشكل كبير في السوق الصينية وستخسر الكثير من أي حرب تجارية.


ولكن على الرغم من هذا التراجع من برلين ومسؤولي الصناعة فيها، فإن باريس لم تستسلم.

 

اتحاد الأوروبى الاتحاد الأوروبي الأوروبيين الإغراق السلطة التنفيذية السيارات الكهربائي السيارات الصينى السوق الصينية السيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

تعرف على مباريات الأهلي فى الموسم الجديد

انقسام سيناء عن إفريقيا| حقيقة انشطار مصر بعد زلزال المغرب المدمر.. و"البحوث الفلكية": النشاط التكتوني يهدد القارة

موضوعات متعلقة

بداية تاريخية.. هكذا احتفى مودي بالعلاقات مع السعودية

أوكرانيا تعلن سيطرتها على 4 منصات للتنقيب عن النفط والغاز

تصاعد الاتجاه لمحاكمته.. اتهام زعيم صرب البوسنة بزيادة التوترات في البلاد

رعب هز العالم قبل 22 سنة..كيف تُحيي أمريكا ذكرى 11 سبتمبر اليوم؟

شاهد ماذا حدث لموانئ النفط الليبية بعدما ضربت العاصفة دانيال البلاد

زلزال المغرب المدمر يثير موجة من التضامن في فرنسا

خطر يضرب السياحة الأوروبية هذا الصيف.. ما السبب؟

محذرا من مشكلات ضخمة.. ترامب لمؤيديه: ولايتي القادمة ستكون صعبة

ترشيحاتنا

أشهر سيارة في مصر بـ 35 ألف جنيه بس

وظائف خالية للمهندسين بشركة المياه والشرب.. قدم الآن

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. التسجيل من هنا

يجب مد يد العون لهم.. شيخ الأزهر يقدم التعازي للشعب الليبي في ضحايا الفيضانات

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

في ذكرى رأس السنة المصرية..معاني ستذهلك للشهور القبطية الـ 12

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقنيات الاسترخاء.. اعرف طرق علاج ضيق التنفس

بعد توقف شهرين.. لحظة ثوران أكثر البراكين نشاطا في العالم بأمريكا

أثناء العاصفة دانيال.. فيديو يكشف تصرف صادم من أطفال ليبيا.. شاهد

فقدت معظم قوتها.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن عاصفة دانيال.. تفاصيل

فيديو

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ