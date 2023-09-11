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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وائل جسار يكشف سبب رفض دخول ابنته مجال الغناء

وائل جسار
وائل جسار

تحدث المطرب وائل جسار، عن سبب رفض ابنته دخولها مجال الغناء، موضحا أن الفن بالنسبة للفتيات أمر شاق ومتعب للغاية.

قال وائل جسار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، : "بصراحة أنا رافض فكرة بنتي تخوض تجربة الغناء، لأن الفن بالنسبة للبنات متعب أوي وأنا شاب واتعبت أوي لحد ما وصلت للمرحلة دي ولسه عندي كتير.. أنا عايزها تكون دكتورة".

وأشار وائل جسار، إلى أنه يتمتع بصحة جيدة في وقتنا الحالي، وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية خلال حفل روائع الموجي، بمدينة الرياض على أثرها لم يشارك في فعاليات الحفل.

يذكر أن برنامج "تفاصيل" يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

https://fb.watch/m-1_9N2G90/?mibextid=Nif5oz

وائل جسار

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