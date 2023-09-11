قبل المواجهة الودية.. الإسماعيلي يستقبل مسؤولي فريق سترة البحريني

استقبل مجلس إدارة الإسماعيلي مسؤولي فريق سترة البحريني وذلك على هامش المواجهة الودية التي جمعت الفريقين باستاد الإسماعيلية وانتهت بالتعادل الإيجابي.

الاستقبال شهد حضور كل من مصطفى شلة امين الصندوق فضلا عن أحمد عبد الرحمن وأحمد فهيم أعضاء المجلس بجانب على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة وعماد سليمان نائب الرئيس وعمر الوحش قائد الفريق الأول.

وتم خلال اللقاء تبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية حيث أشاد الجانب البحريني بحسن الاستقبال من جانب مسئولي الإسماعيلي مؤكدين أن القلعة الصفراء أحد أهم واكبر القلاع في مصر والوطن العربي.