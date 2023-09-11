مشكلة ميكانيكية.. رئيس الوزراء الكندي عالق في الهند بعد عطل طائرته

احتجز رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والوفد المرافق له في الهند منذ يوم الأحد أثناء محاولتهم مغادرة قمة العشرين بعد تعطل طائرتهم، بحسب ما نشره موقع ناتزينيوز.

كان ترودو والوفد المرافق له والصحفيون في رحلة إلى دلهي بعد القمة ولكن تم تأجيلها عندما لاحظ طيارو القوات المسلحة الكندية، الذين أجروا إرشادات ما قبل الرحلة، مشكلة ميكانيكية في الطائرة الكندية لم يعد من الممكن حلها في يوم واحد.

أفاد مكتب رئيس الوزراء الكندي، أنه عند المغادرة إلى المطار، أبلغتهم القوات المسلحة الكندية أن هناك بعض المشاكل الفنية في الطائرة. وتابع مكتب ترودو: "هذه العوامل لا يمكن إصلاحها في يوم واحد، وسيبقى وفدنا في الهند حتى تتم الاستعدادات البديلة".

أوضحت بلومبرج أنه في وقت سابق من يوم الأحد، قبل أن يضطر ترودو إلى السفر، انتقد الوزير ناريندرا مودي كندا لسماحها للأعمال المناهضة للهند التي تثير فضول المتطرفين، مثل الجماعات الانفصالية السيخية، بالظهور داخل البلاد.

وقالت الوزارة الدولية الهندية: "إن العلاقة بين هذه القوى والجريمة المنظمة وعصابات المخدرات والاتجار بالبشر يجب أن تشكل مشكلة بالنسبة لكندا أيضًا ومن المهم أن تتعاون المنطقتان الدوليتان في التعامل مع مثل هذه التهديدات".

في تغيير بشأن ترودو والوفد الذي تقطعت به السبل، قال ميكي ديوريك من صحيفة الصحافة الكندية، إن القوات المسلحة الكندية سترسل نموذجًا جديدًا للطائرة. يعمل ترودو والوفد المرافق له "في دلهي اليوم في الفندق" بينما ينتظرون الطائرة الجديدة.