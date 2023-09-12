بحبك في المترو.. فيديو يتصدر الترند لشاب يتقدم لفتاة.. وهكذا علق المصريون

على أنغام أغنية “دخلت حياتي" للفنان تامر حسني، تصدر مقطع فيديو لشاب يتقدم لفتاة داخل أحد عربات المترو الملئية بالركاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أظهر مقطع الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل خاصة “فيسبوك”، و “تيك توك” الشاب يدخل من احدي أبوا عربة مترو حاملا ورد وخاتما في علبة بـ يده.

يقف الشاب بصحبة أصدقائه وصديقات الفتاة التي يتقدم لخطبتها، قائلا: “يا جماعة زعلانة مني، وخطوبتنا قربت، وأنا برضيها قدام كل الناس وبتقدملها”.

من جانبها علقت الفتاة على حديث الشاب بعد أن طلبت صديقتها من الركاب التصفيق لهما بقولها بصوت عالي في المترو بعد إصدراها “زغروطة”: “بحبك”.

فيديو ترند

وتباينت تعليقات الركاب حول ما فعله الشاب، فعلق لهما راكب في فرحة، قائلا: “عنده الجرئة دي يبقا يا بختك به حافظي عليه بقا”، وبينما شاركهم بعض ركاب عربة المترو الفرحة التزم آخرون الصمت وبقى البعض منشغلا فيما يفعل.

وكان أيضا من بين التعليقات على مقطع الفيديو، قول رجل يدعي حسابه “تاجر السعادة” للشاب الذي ظهر في مقطع الفيديو، ويدعي"علي": في حاجه اسمها ادخلوا البيوت من أبوابها" ليعلق عليه الخاطب: “والله دخلانها من أبوابها أنا بقول هي زعلانه مني وكنا هنفركش”.

وأضاف سيدة تدعي “مني” في تعلقيها عبر مقطع الفيديو المتصدر للترند: “هي ازاي متكسفيش وهي بتقوله بحبك كدا ، دا انا بتكسف امسك ايد جوزي واحنا ماشين في الشارع”، لتجيبها الفتاة التي ظهرت في مقطع الفيديو وتدعي “أماني”: “مين قال إني ما اتكسفتش بس انا فعلا بحبه واتفاجئت اوي لما شفته قدام عيني مفكرتش في أي حاجه حواليا غيره هو بس وانا فعلا مش بحبه بس لا أنا بموت فيه”.

جدير بالذكر أن الشاب نشر مقطع فيديو آخر بعد الفيديو الترند بساعات يوثق دخوله بيت عائلة الفتاة مع عائلته من أجل مناسبة “قراءة الفاتحة” التي تجمع أسرة الشاب والفتاة.