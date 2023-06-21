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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أول تعليق للطفل يزن صاحب فيديو ترند فاذر بالشنب المستعار

أول تعليق للطفل يزن
أول تعليق للطفل يزن صاحب فيديو ترند فاذر بالشنب المستعار

ضحكة عفوية وشارب مستعار وترديد كلمة “فاذر Father” وراء معلمته جعلت من الطفل يزن صاحب الـ 6 سنوات ترند السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية حيث ورد تحقيق مقطع الفيديو الذي ظهر فيه بصحبة 3 أطفال آخريين أكثر من 700 مليون مشاهدة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة. 

يزن فاذر 

وفي أول تعليق للطفل يزن صاحب فيديو “فاذر” من داخل روضته بمنطقة حي الداخلية، العاصمة العراقية، بغداد، قال خلال لقاء تلفيزيوني عراقي: “عمري 6 أعوام، شوفت نفسي في الفيديو، مبسوط كتير بردود الأفعال”.

وفي التعليق على انتشار مقطع الفيديو الذي تصدر الترند، قالت صبا الدوليمي، مديرة الروضة: “هذا كان مشهد تمثيلي، بنعتمده في تعليم الأطفال منذ إنشاء الروضة عام 2013م، من أجل أن يستوعب الأطفال كونهم لا يزالوا صغارا ولا يستوعبون الدروس كتابة من خلال التمثيل”.

وتابعت مديرة روضة الطفل يزن: "الفكرة أخذت انتشار ومشاهدات كبيرة لأن الشخصية الذي قام بها يزن ودور الأب كانت ملائمة وحلوة وشكلها لطيف».

احتفال الطفل يزن صاحب فيديو ترند فاذر مع مديرة روضته ومعلمته  

سبب الفكرة 

من جانبها، أضافت معلمة الطفل يزن صاحب الشارب المستعار رضوى: "نقوم سنويا بهذه الفكرة للوصول للأطفال حتى تترسخ المعلومات بدمهم، وننزل لأدني مستوي لفهم الطفل، وكان الشارب من نصيب يزن واخترناه بسبب شكل وجهه وخدوده وطلعت مضبوطة، وكان الدرس كتير حلو، وكذلك الترند، الطفل يستحق الشهرة».

ولفتت وسائل إعلام إلى أن  العديد من الإعلاميين العراقيين قاموا بإجراء مقابلات مع الطفل يزن، وزيارة الروضة والتعرف إليها.

أول تعليق للطفل يزن صاحب فيديو تريند فاذر بالشارب المستعار 

تريند الطفل العراقي 

وكان الفنان المصري الكوميدي، محمد هشام، "شيكو"، قام بمقارنة صورة شخصيته الشهيرة النقيب تيسير فهمي، بصورة الطفل يزن بالشارب، معلقا عليها بالقول: "النقيب تيسير فهمي بقى قدوة لكل الأجيال" مما لاقي صدعا واسعا وانتشار لصورة الطفل أيضا. 

وكان قد احتفل أساتذة وزملاء الطفل العراقي به صباح اليوم، الأربعاء في روضته بسبب الشهرة التي حققها مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ “تورتة من عجينة السكر وضع عليها مجسم لصورته”، كما قام المسؤولون عنه بإنشاء صفحة باسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن صور للطفل منذ طفولته وصورة مرسومة له من إلهام الترند.  

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الطفل يزن في طفولته 
الطفل يزن في طفولته 

 

الطفل يزن في طفولته 
احتفال الطفل يزن بانتشار الفيديو الذي لفت فيه الأنظار

 

رسمة لظهور الطفل يزن بالشارب المستعار 
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