القبض على شخص أضرم النيران في أبواب شقتين داخل عقار ببورسعيد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد، بشأن نشوب حريق في أحد العقارات بدائرة القسم، وحدوث تلفيات بأبواب شقتين بذات العقار.

وبسؤال مالكي الشقتين؛ اتهما بائع متجول "له معلومات جنائية"، بارتكاب الواقعة؛ لسابقة قيام مالك إحدى الشقتين، بتحرير محضر ضده؛ لسرقته بعض المتروكات الخاصة به أعلى سطح العقار.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدري "الهيروين والآيس"، وبمواجهته؛ اعترف بارتكابه الواقعة باستخدام مادة البنزين، وبحيازته للمواد المخدرة؛ بقصد الاتجار.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.