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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

مصر بذلت جهودا لأجل الأعمار.. السفير أشرف سويلم: لا سلام بدون تنمية

اجتماع الوزاري السنوي
اجتماع الوزاري السنوي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء

شارك السفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الافريقية ونقطة الاتصال المصرية في الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، في الاجتماع السنوي لمجتمع التخطيط الإنمائي الوطني المنبثق عن الآلية الأفريقية والذي يعقد يومي ١٠ و١١ الجاري في القاهرة. 

ويناقش الاجتماع سياسات الحوكمة لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063، ويعقد بالتعاون بين وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الشئون السياسية والعامة بسيراليون، والرئيس التنفيذي ورئيس لجنة نقاط الاتصال للآلية الأفريقية، والسفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية المصرية للآلية الأفريقية.


وأكد السفير أشرف سويلم خلال كلمته الافتتاحية أهمية هذا الاجتماع لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الافريقية التي تتعلق بسياسات الحوكمة وتحقيق تطلعات أجندة 2063 وأهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الاجتماع يتزامن مع الاحتفال خلال العام الجاري بالذكرى العشرين للآلية الأفريقية، والتي تساهم في تحقيق التنمية والسلام والحكم الرشيد في أفريقيا، وتزامنًا مع انتهاء الخطة العشرية الأولى وبداية الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة 2063، والتي من المتوقع إطلاقها خلال قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة في مطلع عام ٢٠٢٤.
 

وأضاف السفير سويلم أن التحديات العالمية المتعددة في السنوات الأخيرة، لاسيما جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وتغير المناخ، أدت إلى تداعيات عالمية فاقمت بشكل خاص من التحديات على معدلات التنمية الشاملة في القارة، وعلى أمن المياه والغذاء والطاقة. 

 

كما شددّ على أهمية دور الآلية الأفريقية واللجان الوطنية للدول الافريقية من أجل تحقيق السلام والتنمية، موضحاً أنه لا سلام بدون تنمية، ولا تنمية بدون سلام مستعرضًا جهود مصر في هذا الصدد، ومبرزًا رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقية للتنمية (النيباد) وريادة سيادته لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.
 

واختتم السفير سويلم كلمته بالإشارة إلى أنه من المقرر قيام عدد من الوفود الافريقية المشاركة في الاجتماع بعقد لقاءات مع الجهات الوطنية المصرية خلال الايام المقبلة، لاسيما مع اللجنة الوطنية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، داعيًا الدول الأفريقية للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التدريب وبناء القدرات.

أجندة أفريقيا 2063 الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء الدول الافريقية اللجنة الوطنية المصرية السفير أشرف سويلم وزير الخارجية

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