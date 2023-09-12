بعد مطالبته باعتزال الغناء.. وائل جسار يكشف عن ردة فعل جورج وسوف

تحدث المطرب وائل جسار، عن تصريحه المثير للجدل عندما طالب المطرب جورج وسوف بإعتزال الغناء بسبب حالته الصحية، موضحا أنه لم ينزعج من تصريحه حيث جلس معه وأوضح له ما كان يقصده من تلك التصريحات.

وقال وائل جسار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "جورج وسوف مزعلش مني أنا قعدت معاه وهو كان متفهم اللي أقصده وهو يعرف أنا قد إيه بحبه ومتأثر بيه وهو فنان بمعنى الكلمة، وأنا اتعلمت منه كتير وربنا يديله الصحة ويتحفنا دايما بأعمالنا الجديدة اللي بتروق دماغنا".



وأشار وائل جسار، إلى أنه يحب سماع أغاني صابر الرباعي وكاظم الساهر وراغب علامة وأم كلثوم ووديع الصافي وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش، موضحا أن صوت المطرب بهاء سلطان حدث ولا حرج، ولديه إحساس عالي وهو فنان بمعنى الكلمة.

يذكر أن برنامج "تفاصيل" يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.



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