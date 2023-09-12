موجز السوشيال: أول تعليق من أمير توفيق بعد إعلان صفقة موديست.. فرج عامر يطرح تساؤلا عن محمد صلاح

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
الرد بالـ«كَفّ».. مي حلمي توجه رسالة حادة خلال أحدث ظهور
شاركت الإعلامية مي حلمي، منشورا عبر حسابها الشخصي على منصة “إكس”، تويتر سابقاً.
وغردت مي حلمي: “اتق شر الرقيقات إذا غضبن، فالرد بيكون كف”.
أول تعليق من أمير توفيق بعد إعلان صفقة موديست
شارك أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، منشورا عبر حسابه على منصة “إكس”- تويتر سابقا-.
وغرد أمير توفيق: “أنتوني موديست في الأهلي.. الحمد لله.. ربنا كبير”.
لم يحصل على الكرة الذهبية.. فرج عامر يطرح تساؤلا عن محمد صلاح
طرح فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تساؤلا مع الجمهور عن لاعب ليفربول الانجليزي، محمد صلاح، عبر حسابه على فيسبوك.
وكتب: “لماذا اصبح محمد صلاح هو اغلي لاعب كرة في العالم علي مر التاريخ ، بالرغم أنه لم يحصل على الكرة الذهبية حتى الآن ؟”