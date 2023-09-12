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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| تطورات الإعصار دانيال في ليبيا ومصر.. وانتخابات الرئاسة 2024 بإشراف قضائي

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والمختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

أمين عام مجلس الإمارات: ليس هناك ما يمنع تدشين الـ«بريكس» لعملته الخاصة

أوضح جمال الجروان، أمين عام مجلس الإمارات

للمستثمرين، أن التغييرات هي جزء من الطبيعة البشرية والتاريخ، وهناك تغييرات دائمة تحدث على الساحة العالمية سواء من النواحي السياسية أو الاقتصادية.


سر تحول البحر للون الأخضر ببورسعيد.. تفاصيل
كشف محمد إسماعيل رئيس قسم علوم البحار بجامعة بورسعيد، أسباب تحول لون مياه البحر في بورسعيد للون الأخضر.

 

متحدث الجيش الليبي: نحن أمام كارثة غير مسبوقة.. ونشكر الرئيس السيسي على الدعم
أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، عن وجود أكثر من 2000 ضحية في مدينة درنة نتيجة الفيضانات التي نجمت عن مرور العاصفة "دانيال" على الساحل الليبي.

 

وزير العدل: انتخابات الرئاسة بإشراف قضائى كامل.. والهيئة الوطنية مستقلة وتعمل للصالح العام| فيديو
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن الهيئة الوطنية للانتخابات لها قانون ينظم عملها ويلزم كافة المؤسسات بتقديم كل المعلومات التي تفيد في العملية الانتخابية وتقوم على كافة الانتخابات سواء رئاسية أو غيرها.

 

وائل جسار يكشف حقيقة خلافه مع صابر الرباعي في السعودية
قال  وائل جسار، إنه يستعد لأغنية جديدة مصرية قريبا، مضيفا: "شاركت في مهرجان روائع الموجي بالسعودية.

 

الأرصاد تفجر مفاجأة عن تأثير الإعصار دانيال على مصر
أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن إعصار دانيال  عبارة عن منخفض جوي، مشيرًا إلى أن هذا الاعصار كان قويًا على اليونان وليبيا، وفقد قوته بشكل كبير بعد دخوله إلى شرق ليبيا، وأحدث أمطارًا غزيرة  في الصباح الباكر على الأراضي الليبية.

 

بعد دخول العاصفة.. الأرصاد تكشف طقس اللحظات المقبلة
أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال تركت أثرًا شبه "كارثي" في ليبيا بعد عدة أيام، حيث أدت إلى ارتفاع موج البحر إلى مستويات تصل إلى 8 أمتار، مصحوبًا بسرعة رياح تصل إلى 80 كيلومترًا في الساعة، وزيادة مستوى المياه بأكثر من متر في بعض مناطق ليبيا نتيجة للأمطار الغزيرة.

 

الحكومة الليبية: أحياء كاملة تضم آلاف المواطنين اختفت داخل البحر
أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، أسامة حماد، اليوم الاثنين،  تسجيل أكثر من 2000 حالة وفاة في مدينة درنة شرقي البلاد، مشيرا إلى أن أحياءً كاملة تضم آلاف المواطنين قد اختفت داخل البحر، وذلك حسبما أفادت قناة اكسترا نيوز.

 

أمطار غزيرة بهذه المناطق.. الأرصاد: العاصفة دانيال في القاهرة
وقال محمود شاهين في مداخلة هاتفية على قناة " القاهرة الإخبارية"،:" بدأنا نشهد سقوط أمطار على السلوم ومطروح وهي أمطار متوسطة الشدة مع دخول العاصفة دانيال الأراضي المصرية".

 

العاصفة دانيال وصلت.. أمطار غزيرة ورياح ترابية تضرب هذه المناطق |فيديو
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحاتها خلال الساعات الماضية من العاصفة دانيال، مؤكدة أن تأثيرها سيكون على عدد من المناطق والسواحل الغربية المصرية فور وصولها، إذ أنه من المقرر أن تصل العاصفة دانيال إلى مصر اليوم.

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