العاصفة دانيال وصلت.. أمطار غزيرة ورياح ترابية تضرب هذه المناطق |فيديو

حالة من الترقب الكبيرة من المواطنين في مصر تنتظر العاصفة دانيال، وكافة التصريحات الخاصة بهيئة الأرصاد الجوية، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الإعلان عن وجود عاصفة قوية قادمة من ليبيا إلى مصر تؤثر بصورة قوية على عدد من المناطق المصرية، خاصة بعدما أثرت بشكل واضح على الأحوال الجوية في عدة مناطق داخل ليبيا.

الأرصاد تكشف تفاصيل العاصفة دانيال

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحاتها خلال الساعات الماضية من العاصفة دانيال، مؤكدة أن تأثيرها سيكون على عدد من المناطق والسواحل الغربية المصرية فور وصولها، إذ أنه من المقرر أن تصل العاصفة دانيال إلى مصر اليوم.

ومن جانبها رصدت قناة "العربية" تقريرًا عن العاصفة دانيال، والتي وصلت مصر اليوم، حيث جاء في تقرير "العربية"، أن بعض المناطق في مصر بدأت تشهد غيوم واضطرابات جوية واضحة في الفترة الحالية في عدد من المناطق، وذلك بالتزامن مع وصول العاصفة دانيال إلى مصر خلال الساعات الماضية.

وأضاف التقرير، أن العاصفة دانيال قادمة إلى مصر من اليونان مرورًا بليبيا، موضحة أن هيئة الأرصاد الجوية قالت في تصريحاتها، إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى وصول العاصفة إلى الحدود المصرية محملة بالأتربة والسحب.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال ستؤثر على أقصى غرب البلاد في صورة منخفض متعمق يصاحبه نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة، على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، كما سيصاحبها سقوط للأمطار على السلوم ومطروح وسيوة وتمتد إلى الإسكندرية.

وعرض تقرير "العربية" مشاهد من محافظة الإسكندرية يظهر عليها الغيوب والاضطرابات الجوية الواضحة التي بدأت تظهر في المحافظة تأثرًا بالعاصفة التي وصلت مصر منذ ساعات قليلة وفقا لتصريحات هيئة الأرصاد الجوية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،أن العاصفة دانيال بدأ تأثيرها على بعض المناطق في مصر، ولكن أقل شدة مما شهدته ليبيا أمس وأول أمس، لافتة إلى أن قوة العاصفة تقل بمجرد وصولها لمصر لأنها تستمد قوتها من البحر المتوسط وارتفاع درجات الحرارة في البحر المتوسط.