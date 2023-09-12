سر تحول البحر للون الأخضر ببورسعيد.. تفاصيل

كشف محمد إسماعيل رئيس قسم علوم البحار بجامعة بورسعيد، أسباب تحول لون مياه البحر في بورسعيد للون الأخضر.

وقال محمد إسماعيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" ما يحدث في البحر ببورسعيد ظاهرة طبيعية وتحدث منذ سنوات طويلة ".

وتابع محمد إسماعيل :" خلال الأسبوع الماضي كان هناك ريم ابيض على شواطيء بورسعيد وبدأ منذ يومين ظهور لون أخضر في مياه البحر ".

وأكمل محمد إسماعيل :" وجود الطحالب بكميات كبيرة في مياه البحر يكون نتيجة تكاثر سريع للطحالب في مكان محدد وهذا سبب ظهور اللون الأخضر".

ولفت محمد إيماعيل :" الاعاصير والعواصف مثل العاصفة دانيال تتسب في حدوث تيارت شديدة في البحار وبالتالي تظهر الطحالب".