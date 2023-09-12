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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سر تحول البحر للون الأخضر ببورسعيد.. تفاصيل

صدى البلد

كشف محمد إسماعيل رئيس قسم علوم البحار بجامعة بورسعيد، أسباب تحول لون مياه البحر في بورسعيد للون الأخضر.

 

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 وقال محمد إسماعيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" ما يحدث في البحر ببورسعيد ظاهرة طبيعية وتحدث منذ سنوات طويلة ".

 

 وتابع محمد إسماعيل :" خلال الأسبوع الماضي كان هناك ريم ابيض على شواطيء بورسعيد وبدأ منذ يومين ظهور لون أخضر في مياه البحر ".

 

 وأكمل محمد إسماعيل :" وجود الطحالب بكميات كبيرة في مياه البحر يكون نتيجة تكاثر سريع للطحالب في مكان محدد وهذا سبب ظهور اللون الأخضر".

 

 ولفت محمد إيماعيل :" الاعاصير والعواصف مثل العاصفة دانيال تتسب في حدوث تيارت شديدة في البحار وبالتالي تظهر الطحالب".

بورسعيد البحر البحار اخبار التوك شو مصر

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