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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة التونسي يفتتح بطولة إفريقيا لكرة الطاولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش

افتتح وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش، الدورة 26 لفعاليات البطولة الأفريقية للأمم للرجال والسيدات، لكرة الطاولة، التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 11 إلى 17 سبتمبر الجاري، بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس بمشاركة 270 لاعبا ولاعبة يمثلون 27 دولة.

ويشارك في هذه البطولة القارية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ولبطولة العالم، التي ستقام العام القادم في كوريا الجنوبية، كل من: تونس والجزائر والبينين وبتسوانا وبورندي والكاميرون والكونجو الديمقراطية والكونجو والكوت ديفوار ومصر وإثيوبيا وغانا وكينيا وليسوتو وليبيا ومدغشقر وجزر الموريس والمغرب ونيجيريا ورواندا والسنغال وجنوب إفريقيا والسودان وتوجو وأوغندا وزامبيا وزيمبابواي.

وحرصا على إنجاح هذا الحدث الذي تنظمه تونس في ثاني مناسبة بعد استضافة فعاليات التظاهرة القارية في نسخة سنة 2002، قررت لجنة تنظيم البطولة أن يكون دخول الجمهور مجانا.

حضر حفل الافتتاح سفير مصر بتونس إيهاب فهمي ووالي بن عروس عزالدين شلبي ورئيس الاتحاد التونسي لكرة الطاولة لطفي قرفالة ورئيس الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة خالد الصالحي ورئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة معتز عاشور ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي لتنس الطاولة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لتنّس الطاولة وحيد أوشودي والمدير العام للرياضة مراد الملّولي وثلّة من المسؤولين المحليين وعدد من أعضاء الاتحاد الإفريقي لتنس الطاولة.

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