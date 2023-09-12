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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل تتويج منتخب الساق الواحدة بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الإفريقية

تتويج منتخب الساق
تتويج منتخب الساق الواحدة بالميدالية البرونزية

كشف محمد عادل، رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، تفاصيل تتويج منتخب الساق الواحدة بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الإفريقية، قائلا: إنه تم بدء دخول المعسكر للمنتخب منذ شهرين، وقاموا بتعيين مدرب تركي من المدربين الأوائل فى تلك اللعبة.

وأضاف  محمد عادل، رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الاولي”: “أخذنا البطولة الحمد لله، والإختيارات كانت منى ضمن 30 لاعب، وتم اختيار 15 لاعب فقط منهم، و13 من سافر معنا، وكانت البطولة قوية جدا، وكانت المرة الأولي لنا للمشاركة فى بطولة رسمية ودولية، وحقننا المركز الثالث".

وتابعت  محمد عادل، رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة: "خلال إستعدادنا للمشاركة فى تلك البطولة، كان هناك تركيز قوي جدا من اللاعبين خلال فترة المعسكر، وقابلنا فرق قوية، ومنها فريق غانا 

محمد عادل لجنة كرة القدم للساق الواحدة بطولة رسمية الميدالية البرونزية دورة الألعاب الافريقية

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