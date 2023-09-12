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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة محمد صلاح.. منتخب مصر يواجه تونس وديًا اليوم

منتخب مصر
منتخب مصر

يستضيف منتخب مصر نظيره التونسي، اليوم الثلاثاء في تمام الثامنة مساء في مواجهة ودية على ملعب الدفاع الجوي.


ومن المقرر عودة محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لتشكيل منتخب مصر الأساسي أمام تونس بعد غيابه عن مباراة إثيوبيا في ختام التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا 2023،الجمعة الماضي، للراحة.


وغادر رباعي الأهلي محمد الشناوى ومحمد هانى ومروان عطية ومحمد عبد المنعم معسكر منتخب مصر  للتواجد مع المارد الأحمر الذي يستعد لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري الجمعة المقبل في  مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وتقرر أن يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما يظهر المنتخب التونسي بالزي الأبيض الكامل.


وضمن منتخبا مصر وتونس التواجد في بطولة أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

مصر تونس محمد صلاح ليفربول أمم إفريقيا 2023 منتخب مصر

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