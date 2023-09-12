"السودان: عندما تسقط القصائد" يفوز بجائزة مهرجان الجونة في فاينل كت فينيسيا 2023

يسر مهرجان الجونة السينمائي أن يعلن عن الفيلم الفائز بجائزة الجونة في ورشة فاينل كت ضمن مهرجان فينيسيا 2023. المبادرة التي تهدف لدعم الأفلام في مراحل ما بعد الإنتاج من أفريقيا ودول الشرق الأوسط.

جائزة مهرجان الجونة هذا العام تذهب للمشروع الاستثنائي "السودان: عندما تسقط القصائد"، من إنتاج تونسي فرنسي مشترك، للمخرجة هند المدب، وإنتاج إيكو فيلمز.

يقدم الفيلم قيد الإنجاز صورة عميقة للسودان، ناسجًا بسلاسة حكايات شجن ومزّمل ومها ورفيدة، أربعة شباب شاركوا في الصورة السودانية. يقدم هذا الفيلم الوثائقي إهداءً وقصيدة حب صادقة للبلاد، بينما تتشابك حكايات الشخصيات، ليعيد الفيلم من خلالها بناء صورة ثورة مستمرة وأصوات شباب يقاتل ضد قوى القمع.

تقديرًا للمشروع يقدم مهرجان الجونة جائزة مالية قدرها 5000 دولار أمريكي لدعم مراحل ما بعد الإنتاج، بالإضافة إلى دعوة حصرية لحضور منصة الجونة 2023 كمشروع ضيف.

تلعب ورشة فاينل كت في مهرجان فينيسيا دورًا حيويًا لصناع الأفلام في مرحلة الإنتاج، وتُسهل عمليات ما بعد الإنتاج وتعزيز الشراكات القيّمة مع المنتجين والموزعين وشركات ما بعد الإنتاج ومبرمجي المهرجانات.

وبينما يواصل مهرجان الجونة السينمائي دعم المواهب العربية والمساهمة في نمو ونجاح السينما العربية، فإن رعاية هذه الجائزة تظل متجذرة بعمق في فلسفة مهرجان الجونة، الذي يلتزم بتعزيز بيئة تُمكن صانعي الأفلام من العالم العربي أن يزدهروا ويشاركوا رواياتهم القوية مع جمهور عالمي.

بالإضافة إلى الاحتفاء بالمشروع الفائز بجائزة مهرجان الجونة، يتقدم المهرجان بتهنئة حارة للفريق الرائع الذي يقف وراء "لم تكن وحدها"، وهو مشروع قادم من العراق والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، من إخراج حسين الأسدي وإنتاج عشتار العراق للإنتاج السينمائي.

"لم تكن وحدها" هو تأمل شعري في حياة فاطمة، امرأة بدوية تعيش بمفردها في الأراضي الرطبة في العراق مع حيواناتها المحبوبة. يستكشف الفيلم بشكل مقنع الانهيار البيئي والخيارات الصعبة التي تواجهها شخصياته. تم بالفعل اختيار الفيلم في مراحل ما بعد الإنتاج للمشاركة في منطلق الجونة السينمائي 2023، حيث ستتاح له الفرصة للتنافس على الجوائز والمنح المقدمة من مهرجان الجونة وعدد من الشركاء المؤثرين في صناعة السينما.

عن أهمية الجائزة وارتباطها باللحظة الراهنة، قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي: "يسعدنا أن نبرز وندعم المشروع الاستثنائي السودان: عندما تسقط القصائد كجزء من فاينل كت فينيسيا 2023. هذه الجائزة تؤكد التزامنا تجاه رعاية الأصوات المبدعة في المشهد السينمائي العربي، وإقامة علاقات مستدامة داخل صناعة السينما العربية. نهنئ ايضًا الفرق الموهوبة التي تقف وراء مشروع لم تكن وحدها الذي ننتظر مشاركته في الجونة الشهر المقبل، ونرسل التهاني إلى المشروع الجنوب أفريقي كاريسا الفائز بجائزة فاينل كت عن استحقاق، ونترقب بفارغ الصبر إسهام جميع الفنانين المستقبلي في عالم السينما".

عن مهرجان الجونة السينمائي

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

