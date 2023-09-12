144حكما قضائيا.. القبض على صاحب سلسلة صيدليات محكوم عليه بالحبس 215 سنة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال الآونة الأخيرة من ضبط (مالك سلسلة صيدليات- مقيم بمحافظة القاهرة) محكوم عليه بالحبس 215 سنة وكفالات مالية فى 144 حكم قضائى).

وتم ضبط (عامل- مقيم بمحافظة الأقصر) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "قتل عمد".

ونجحت الحملات فى ضبط (حاصل على دبلوم- مقيم بمحافظة الشرقية ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 23 قضية "تبديد ".

وتم ضبط (مالك مكتب مقاولات- مقيم بمحافظة الأقصر) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 21 قضية "تبديد".

وتم ضبط (عامل- مقيم بمحافظة الأقصر) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 18 قضية "تبديد".

بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.