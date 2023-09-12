موعد مباراة مصر وتونس الودية والقناة الناقلة

يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره التونسي، اليوم الثلاثاء، في مواجهة ودية على ملعب الدفاع الجوي، ضمن استعدادته للمشاركة ببطولة أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.



موعد مباراة مصر وتونس والقناة الناقلة



وتقام مباراة مصر وتونس في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.



عودة محمد صلاح



ومن المقرر عودة محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لتشكيل منتخب مصر الأساسي أمام تونس بعد غيابه عن مباراة إثيوبيا في ختام التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا 2023، الجمعة الماضي للراحة.

وغادر رباعي الأهلي محمد الشناوى ومحمد هانى ومروان عطية ومحمد عبد المنعم معسكر منتخب مصر للتواجد مع المارد الأحمر الذي يستعد لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري الجمعة المقبل في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وتقرر أن يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما يظهر المنتخب التونسي بالزي الأبيض الكامل.

وضمن منتخبا مصر وتونس التواجد في بطولة أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.