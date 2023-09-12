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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الخبير السياحى حسام الشاعر رئيسا شرفيا لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

صدى البلد

اختارت اللجنة العليا لمهرجان الغردقة لسينما الشباب الخبير السياحى حسام الشاعر رئيسا شرفيا للمهرجان فى دورته الأولى التي تقام خلال الفترة من 21 حتى 26 سبتمبر الجارى تحت رئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسى.

وأكدت اللجنة أن اختيار "الشاعر " يأتى فى إطار ترسيخ  فكرة الدمج بين السياحة والأحداث الفنية المهمة  وفى مقدمتها  المهرجانات السينمائية .

وأشارت إلى أن "الشاعر" يحظى بخبرة سياحية كبيرة أهلته ليكون من القلائل المؤثرين فى هذا المجال كما أنه شارك فى تنظيم وإستضافة العديد من الأحداث والمهرجانات الدولية التى اقيمت بمدينة الغردقة .

من جانبه قال الخبير السياحي حسام الشاعر إنه يسعى من خلال  رئاسته الشرفية للمهرجان إلى الإسهام فى الترويج الفنى وخاصة السينمائى لمدينة الغردقة التى تعد حاليا واحدة من أهم المقاصد السياحية وتتمتع بالكثير من الأماكن الطبيعية التي يمكن إستغلالها في الأفلام السينمائية بكافة ألوانها .

وأضاف أن صناع السينما فى العالم يدركون جيدا أهمية الغردقة لذلك هناك كثير من الأفلام العالمية تم  تصويرها فى المدينة وأعتقد أن المهرجان فرصة كبيرة لإلقاء ضوء آخر على المدينة كون أن المهرجان متخصص فى سينما الشباب ويحمل إسمها .

وتابع حسام الشاعر : أن السياحة والفنون وجهان لعملة واحدة ولا يمكن فصلهما عن بعضهما لأن كلاهما  يكمل الآخر  فالسياحة تستفيد من استغلال المناطق السياحية والتصوير فيها وهو الأمر الذى يروج للمقاصد السياحية كما أن الفعاليات الفنية  تعد حاليا من أهم عناصر الجذب السياحى فمثلا مدينة فينسيا لم تصل إلى صدارة المقاصد السياحية فى العالم إلا بفضل البينالى الدولى الذي تستضيفه علي مدار شهور العام ويضم الكثير من الأنشطة الفنية من سينما ومسرح وغناء وفنون تشكيلية وشعبية وغيرها وهو ما نأمل أن نحققه فى الغردقة بصفة خاصة وغيرها من المقاصد السياحية المصرية المتعددة بصفة عامة . 

يشار إلى أن المهرجان تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام ، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة ، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد، والأكاديميات السينمائية المتخصصة ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم  يدعم فكرة الحفاظ علي البيئة .

السيناريست محمد الباسوسي الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي مهرجان الغردقة لسينما الشباب مهرجان الغردقة وزارة الثقافة محمد الباسوسي

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