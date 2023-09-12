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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجار السوق السوداء.. ضبط 53 ألف عبوة سجائر أثناء نقلها من أسيوط لللقاهرة

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حجب السلع والمنتجات عن الأسواق بقصد تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة .

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود الو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن بنى سويف من ضبط (عاطل- مقيم بأسيوط) حال قيادته سيارة ربع نقل بصندوق على الطريق الصحراوى الشرقى القديم بـ"نطاق محافظة بنى سويف" ومحمل على السيارة (43441 علبة سجائر "مجهولة المصدر") وبمواجهته قرر بتحميل السيارة بالمضبوطات بمعرفة مالك السيارة (مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم) لتوصيلها إلى (تاجر سجائر- مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير بالمحل خاصته وبتفتيش المخزن الملحق بالمحل تم ضبط (9830 علبة سجائر "مستورد، محلى"). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام البحث الجنائي السوق السوداء السلع والمنتجات الطريق الصحراوي تجار السوق السوداء

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