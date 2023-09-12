سيدتان وزوجاهما ينتحلان صفة مندوبي مبيعات ويعتديان على أجنبى داخل شقته لسرقته

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (مدرس بالمعاش ، يحمل جنسية إحدى الدول ، مقيم بدائرة القسم) بحضور (سيدة وشخصين) مجهولين للشقة محل إقامته بزعم عملهم بمبيعات إحدى شركات مستحضرات التجميل والتعدى عليه بالضرب ومحاولة تكبيله والإستيلاء على (هاتفه المحمول - مبلغ مالى - فيزا كارد - ساعة يد - بعض الأجهزة المنزلية).

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (سيدتين وزوجيهما ، لهم معلومات جنائية) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، وتصرفهم فى الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لعميل لهم "سىء النية" (مالك محل هواتف محموله) أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المستولى عليه ، وبإرشاد المتهمين تم ضبط كافة المسروقات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.