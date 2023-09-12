أحمد فتوح يخضع لفحوصات طبية لحسم موقفه من المشاركة أمام أرتا سولار

أعلن أحمد حسن عن خضوع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبعض الفحوصات الطبية لحسم موقفه من المشاركة أمام أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أحمد فتوح يخضع لبعض الفحوصات الطبية لحسم موقفه من المشاركة أمام أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية".

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب تونس في الثامنة مساء الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي.

بدأ المران بتدريبات بدنية بدنية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ثم تقسيمة في نهاية المران .

كما أدى أحمد فتوح تدريبات تأهيلية لشعوره بالام تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا.

شهد المران ، الكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب الأول للاطمئنان على الترتيبات النهائية قبل مباراة تونس غدًا.