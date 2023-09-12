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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقيد بسلاسل حديدية داخل مخزن خردة بالمرج.. الأمن يحرر مختطفا من الدقهلية

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من (ربة منزل ، مُقيمة بالقاهرة) بغياب زوجها (سائق) منذ فترة عقب مقابلته لشخصين بمنطقة المرج بالقاهرة ولم تقم بالإبلاغ وأضافت بتلقيها إتصال هاتفى من (زوجها) أخبرها خلاله أنه مختطف ومحتجز بمخزن خردة كائن بدائرة المركز .

 وبالفحص تبين قيام ( 3 أشخاص ، مقيمين بدائرة المركز) بإحتجاز المتغيب بمخزن ملك أحدهم كائن بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبط المتهمين وتبين تواجد المجنى عليه بداخله مقيد بسلاسل حديدية وأقفال وبه سحجات متفرقة بالجسم.

 وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأقر إثنين منهم بسابقة قيام المجنى عليه بالنصب عليهما والتحصل منهما على مبلغ مالى بزعم تسهيل إجراءات تسفيرهما إلى إحدى الدول إلا أنه لم يف بذلك أو رد المبلغ المالى فعقدا العزم على إقتياده وإحتجازه للضغط عليه لإعادة المبلغ المالى وتم إستدراجه بالمنطقة محل إقامته لإنهاء ما بينهم من خلاف وعقب وصوله قاموا بإقتياده بسيارة ربع نقل "ملك وقيادة أحدهم" وإحتجازه بالمخزن المُشار إليه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية امن الدقهلية سلاسل حديدية غياب زوجها وزارة الداخلية

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