مصدر أمنى: فيديوهات الإخوان عن نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل مفبركة

قال مصدر أمنى أن مقاطع الفيديو التى تناولها أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج يزعم كونها لنزلاء داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل محرفة ولا تمت بصلة للأشخاص التى يدعى إنها خاصة بهم، وأن ذلك يأتى فى إطار مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام .

وأكد المصدر أن جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بما فيهم الأشخاص الواردة بتلك الإدعاءات يتلقون الرعاية الطبية الكاملة ويستخدمون كافتريا المركز ويحضرون جلسات المحاكمة فى القضايا المتهمين فيها وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الإدعاءات والقائمين عليها ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الإدعاءات والقائمين عليها.