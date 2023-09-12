عن دعم المغرب وليبيا.. الكشكي: الموقف المصري لا يمكن فصله عن الدبلوماسية

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، إن رسالة القيادة السياسية المصرية بدعم البلاد المتضررة وخاصة ليبيا تعبر عن التكاتف والتضامن ودبلوماسية سياسية وواجب وطني تجاههم وتعكس مدى شعور القادة السياسية تجاه الأشقاء في ليبيا والمغرب منذ بداية الأحداث، مشددًا على عدم إمكانية الموقف المصري لا يمكن فصله عن الدبلوماسية والواجب الوطني.

وأضاف «الكشكي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحداد 3 أيام يعبر عن الحزن الشديد لدى المصريين والقادة السياسية ويدل على أن مصابهم هو مصاب المصريين، ولا بد أن نركز على أن تحرك القادة المصرية يدل على حرصها على التضامن مع أزمات الدول المصابة والتحرك لتقديم كافة المساعدات التي تحتاجها.



وتابع أن موقع مصر الجغرافي بجاور ليبيا يؤدي دوراً كبيراً لتقديم المساعدات للدولة، فإنها قادرة على الدعم البري والبحري وتقديم المساعدات وفتح أبوابها للمساعدات التي تمر من خلالها بسبب قوة العلاقات المصرية الليبية ، الشعب المصري، الشعب الليبي، والعلاقات المصهرة بيننا فتعتبر البلد الشقيقة لنا.

