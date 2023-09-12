حشد فرق الطوارئ.. تحرك عاجل من الأمم المتحدة بعد كارثة "دانيال" في ليبيا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، حشد فرق الطوارئ للمساعدة بجهود الإنقاذ في ليبيا على خلفية الكارثة التي خلفتها العاصفة دانيال.

وقالت الأمم المتحدة: “قلقون بشدة إزاء الفيضانات في ليبيا ونُجري تعبئة فرق الطوارئ”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام الليبية، بأن أهالي منطقة الوردية ببلدية الساحل الليبية أطلقوا نداءات استغاثة لمساعدتهم في مواجهة آثار الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 20 شخصا، من بينهم 7 مصريين، إلى جانب الكثير من الإصابات، في ظل عدم وصول أية فرق بحث وإنقاذ للمنطقة حتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن إيهاب بوجميمة، أحد المتطوعين في فرق الإنقاذ المحلية قوله إن “وحدات الإنقاذ والاستجابة للطوارئ لم تصل إلى المنطقة، وأن جهود الإنقاذ تستمر حتى الآن بشكل عشوائي من السكان”.

وأوضح أن “عدد الوفيات جراء الفيضانات بلغ حتى الآن 25 حالة، من بينها 7 حالات لمواطنين من الجالية المصرية، ومواطن سوداني الجنسية”.