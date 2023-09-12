المصريين الأحرار لـ صدى البلد: 3 أسباب وراء دعم الحزب للسيسي بانتخابات الرئاسة

كشف الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أسباب دعم الرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة 2024، قائلا: الحزب ليس فقط داعما للرئيس في الانتخابات ولكن الرئيس السيسي هو مرشح حزب المصريين الأحرار وتم إعلان ذلك من يوم 3 يوليو.

3 أسباب دفعت الحزب لدعم الرئيس السيسى

وأضاف “خليل” فى حوار لـ"صدى البلد"، أن هناك 3 أسباب دفعت الحزب لهذا القرار وهي كالآتي ،أولا مبادئ وأهداف الحزب، حيث أن مطالب حزب المصريين الأحرار وأهدافه تتوافق مع خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تم تنفيذها برغم أن الحزب كان يعتقد أن هذه الأهداف سوف يتم تنفيذها خلال 30 عاما ولكن الرئيس السيسى قام بتنفيذها خلال 10 أعوام فقط فى ظل الظروف الاقتصادية وأزمة كورونا وغيرها من الازمات العالمية التى انعكست على جميع الدول وعلي رأسهم مصر وذلك يؤكد على أهمية وضرورة استكمال الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة البلاد خلال فترة رئاسية جديدة.



وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار، أن السبب الأخر، السيرة الذاتية التي تعرف تكوينه وشخصيته وهويته وعندما نبحث في شخصية وسيرة الذاتية للرئيس عبد الفتاح السيسي نجد أن جميع وعوده في البرنامج الانتخابي الخاص به تم تنفيذها على أرض الواقع.



وأشار الدكتور عصام خليل، أن الجزء الآخر مقومات الشخصية، فالرئيس عبد الفتاح السيسي كانت نشأته في حي الجمالية فهو حي شعبي من الطراز الأول فالحي يجمع جميع الديانات السماوية وهذه وضعت لمسة على شخصية الرئيس والبعد الإنساني له فهو يحترم جميع الأديان السماوية ويقدرها وذلك واضح جدا من خلال قراراته التي ظهرت خلال الفترة الماضية للنور بشأن الكنيسة، والجزء الآخر وهي العائلة والحقيقة أن الرئيس السيسي له عائلة كبيرة جدا وسمعة كبيرة في عالم التجارة والاقتصاد والحقيقة أن العائلة تؤثر بقوى على النشء فالرئيس يعلم جيدا النواحي الاقتصادية وبمعنى آخر شعبيا نستطيع القول إنه "ابن ناس".



وأكد أيضا أن السبب الثالث: هو التحاق الرئيس عبد الفتاح السيسي بالكلية الحربية العسكرية وذلك يؤكد أنه مارس الانضباط بكل صوره فهو رجل ملتزم جدا والكلية الحربية هي مصنع الرجال، بالإضافة إلى كون الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مدير للمخابرات الحربية أذن فهو رجل معلومات ومن يتبوأ قيادة مصر يجيب أن يكون لديه كافة المعلومات الكاملة فلا يستطيع أي شخص أن يتخذ قرار معين إلا وينبغي ان يكون لديه معلومة صحيحة.



وتابع حديثه قائلا:" الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد خطاباته تقريبا فى2016 أكد أنه يعلم مشاكل مصر الحقيقية وحلولها مثلا ما يعرف يديه فهذه المقومات الكبيرة في شخصية الرئيس السيسي بالإضافة إلى الاستجابة السريعة في 30/6 لرغبة الشعب في ثورة 30/6 نزوله وهو يضع روحه على كفه فهو رجل وطني من الطراز الأول فهو في ذلك الوقت كان لا يبحث عن منصب أو أي شيء ألا استقرار مصر وهو وزير دفاع برغم الصعوبات التي كانت تواجه مصر وقتها من خطورة جماعة الإخوان الإرهابية وتغلغلهم في شبه جزيرة سيناء بالمليشيات والتسليح فالرئيس السيسي شاهد وعاصر هذه الأحداث، فتكوين شخصية الرئيس السيسي تؤكد أنه مصري من الطراز الأول لا يبتغي إلا استقرار مصر جميع هذه المقومات دفعت الحزب للتأكيد للجميع بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مرشح حزب المصريين الأحرار.



وتابع :"السبب الآخر، أن هناك مؤامرات عديدة وحملة مسعورة هدفها تفتيت مصر ولم نر في أي دولة رئيس جمهورية يتعرض لمثل هذه الحملة والمؤامرة الشعواء في شخص الرئيس وعائلته فالحملة هدفها اغتيال الرئيس معنويا هذا هو هدف أهل الشر فهم ينظرون إلى مصر على أنها حفنة تراب عفنة ومصر بلا الرئيس السيسي يعرضها للخطر شديدا، وهناك حروب خارجية ممنهجة وطابور خامس وكل هذه المؤامرات التي تستهدف تهديد استقرار مصر تجعلنا نتأكد وندعم الرئيس السيسي بقوة في الانتخابات الرئاسية".





الدكتور عصام خليل مع الصحفى حسن رضوان

الدكتور عصام خليل مع الصحفى حسن رضوان