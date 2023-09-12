مصرع 230 جنديًا.. القوات الأوكرانية تشن هجوما فاشلا على لوجانسك

قال ليونيد باسيشنيك، رئيس جمهورية لوجانسك الشعبية، إن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 230 جنديًا بين وفاة وجريح خلال الأسبوع الماضي أثناء محاولتها اختراق المواقع الروسية في مناطق نوفودروزفسك وجريجوروفكا وأرتيوموفسك وكليشيفكا.

وأوضح باسيشنيك عبر قناته على تليجرام: "خلال الأسبوع الماضي، قامت التشكيلات المسلحة الأوكرانية بعدد من المحاولات الفاشلة لعبور خط الفصل، وانتهت محاولات العدو لاختراق مواقعنا الأمامية في منطقتي نوفودروجفسك-جريجوروفكا وأرتيوموفسك وكليشيشيفكا بخسارة ما يصل إلى 230 فردًا من قتلى وجرحى".

وأضاف أن وحدات البنادق الآلية مسنودة بمتخصصين في الطائرات بدون طيار ووحدات مدفعية ضربت عدد من الأهداف وهم 22 مدفعاً وهاوناً وأكثر من 15 مدفعاً عديم الارتداد وصواريخ مضادة للدبابات ورشاشات وقاذفات قنابل يدوية و2 مدرعة و8 عربات همفي و8 مستودعات ذخيرة.

وأشار رئيس جمهورية لوجانسك إلى أن قوات الحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدوا لـ 28 محاولة لاجتياز المجال الجوي لـ لوجانسك، حيث فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 40 طائرة بدون طيار.