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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمحافظة الإسماعيلية

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظة الإسماعيلية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أهمية العمل على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجاري اقامتها على أرض المحافظة في مختلف القطاعات، في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسماعيلية عرضاَ حول موقف المشروعات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف 4 قري بمركز ومدينة القنطرة شرق، بحجم مشروعات يصل إلى 136 مشروعا، بقيمة إجمالية تقدر 1.056 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من نحو 107 مشروعات، وجار استكمال تنفيذ باقي المشروعات، منوها في هذا الصدد إلى أن المحافظة حققت المركز الثاني على مستوى محافظات الجمهورية، وسجلت نسب تنفيذ للمشروعات أعلي من المستهدف خلال الفترات المحددة.
وسرد اللواء شريف فهمي بشارة موقف المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في قطاعات التعليم، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، ومياه الشرب والصرف الصحي، والري، والطرق، والإسعاف، إلى جانب موقف المجمعات الحكومية والزراعية، وغير ذلك من المشروعات التي يتم من خلالها إقامة ورفع كفاءة المنشآت الخاصة بتلك القطاعات، لتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة من خلالها.
وتطرق اللواء شريف فهمي بشارة إلى موقف الخطة الاستثمارية لمحافظة الإسماعيلية للعام المالي 2022/2023، موضحا أنه تم تنفيذ ما تضمنته من مشروعات في القطاعات بنسبة 100%.
واستعرض المحافظ المشروعات القومية والتنموية التي يتم تنفيذها في عدد من القطاعات، منها قطاع الطرق والنقل، الذي شهد تنفيذ العديد من الأعمال والمشروعات لربط التجمعات السكنية بمحاور المشروع القومي للطرق، وربط القري والتوابع بعواصم المراكز وربط الجميع بعاصمة المحافظة، هذا إلى جانب تطوير المحاور المرورية الرئيسية، واستحداث محاور مرورية جديدة، وتطوير الطرق الخاصة بالمناطق ذات البعد الاستثماري.
كما عرض المحافظ موقف المشروعات القومية المنفذة في قطاع الإسكان وتطوير المناطق العشوائية، وكذا ما يتعلق بتطوير الأسواق والورش الحرفية.
وتناول المحافظ عمليات التطوير الجارية بالمنطقة الحرة بالمحافظة، وما شهدته على مدار السنوات القليلة الماضية من نمو في حجم المشروعات المقامة بها، كما تطرق لموقف الأنشطة المتنوعة المتواجدة داخل المناطق الصناعية على أرض المحافظة. 
 

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