تكنولوجيا الأغذية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ينظمان دورة تدريبية عن بدائل القمح

ينظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية برنامج تدريبى قطرى بعنوان " الإستفادة من محاصيل الحبوب المختلفة كبدائل للقمح فى إنتاج الخبز ومنتجات المخابز" لعدد 30 مشاركاً من العاملين بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ومصانع الأغذية التى تعمل فى مجال المخبوزات بمقر المعهد خلال الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر.

وأشار دكتور شاكر عرفات مدير المعهد الى أن الحبوب ومنتجاتها (الخبز ومنتجات المخابز) تعتبر مكون اساسى فى وجبات المواطن المصرى على مدار اليوم و عليه فأنه من الضرورى نقل الخبرات و التقنيات الحديثة فى تصنيع الخبز و منتجات المخابز للعاملين فى هذا القطاع.

وأضاف أن الدورة تهدف الى التعرف على الأهمية الغذائية و الاقتصادية لمنتجات المخابز المختلفة بما فى ذلك منتجات المخابز التى تلائم بعض الفئات الحساسة أو الخاصة مثل مرضى حساسية الجلوتين ومرضى التوحد ومرضى الفينيل كيتونوريا والتى يتم تصنيعها بمواصفات خاصة.

كما تلقى الدورة الضوء على القيمة الغذائية و النواحى التكنولوجية والإقتصادية لأنواع الحبوب البديلة من الإنتاج المحلى التى يمكن استخدامها فى انتاج الخبز البلدى بالخلط بنسب مختلفة مع دقيق القمح و الأمر الذى يؤدى بدوره الى تقليل فاتورة الإستيراد من القمح.

كما يتم التعرف على الأهمية التكنولوجية لتقدير الخواص الريولوجية لدقيق القمح والدقيق المركب، و التعرف على العوامل الموثرة على استخدام دقيق الحبوب المختلفة فى انتاج الخبز البلدى من الناحية التكنولوجية والقيمة الغذائية للخبز البلدى،

من جانبة أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد و التدريب أن الدورة تهدف أيضا إلى إكساب المتدربين المهارات التصنيعية اللازمة لتصنيع الخبز و العجائن الغذائية المختلفة و رفع الوعى التغذوى للمستهلكين بالقيمة الغذائية و الصحية للخبز و منتجات المخابز الناتجة من مخلوط الدقيق للحبوب المختلفة والتعرف على الأهمية الصحية والتغذوية للالياف الغذائية ودورها فى التغذية وعلاج العديد من الأمراض، إضافة الي توضيح القيمة الغذائية والحيوية للتمور و لجنين الحبوب وكيفية استخدامهم فى إعداد مخبوزات صحية و عالية القيمة الغذائية ، وأيضا التعرف على تاثير عملية الإنبات على القيمة الغذائية و الحيوية للحبوب ومنتجات المخابر التى يتم تصنيعها من الحبوب المنبتة .

كما تهدف الي إكساب المتدربين خبرة فى انتاج منتجات المخابز لبعض الفئات الخاصة مثل مرضى حساسية الجلوتين ومرضى التوحد ومرض الفينيل كيتونوريا و تعظيم الإستفادة من المنتجات الثانوية لطحن حبوب القمح و استخدمها فى تصنيع منتجات وظيفية.

يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية المجتمعية لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية فى تطوير قطاع التصنيع الغذائى من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة و نتائج البحوث التطبيقية بالإضافة الى تدريب و تأهيل الكوادر العاملة فى هذا القطاع الحيوى لرفع كفاءتهم الإنتاجية وتنمية مهاراتهم لانتاج منتجات غذائية آمنه صحيا و مرتفعة فى قيمتها الغذائية تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة و استصلاح الأراضى السيد القصير و تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية و باشراف د عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز