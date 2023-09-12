مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة اتحاد العاصمة بالسوبر الإفريقي

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن قائمة الاهلي لمباراة السوبر مع اتحاد العاصمة الجزائري وكانت المفاجأة في تواجد إمام عاشور في القائمة.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" قائمة الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع اتحاد العاصمة الجزائري :

حراسة المرمى : محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومصطفي مخلوف

خط الدفاع : رامي ربيعة و محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم محمد هاني و كريم الدبيس وعلي معلول

خط الوسط : مراون عطية وأليوديانج وأمام عاشور وأحمد نبيل كوكا ومحمد أفشة ومحمد كريستو الضاوي وحسين الشحات ورضا سليم وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر

خط الهجوم : محمد كهربا وأنتوتي موديست وصلاح محسن ".



ويلتقي مع اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة كأس السوبر الإفريقي، الجمعة المقبل، على ملعب الملك فهد الرياضى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، بينما يلعب اتحاد العاصمة باعتباره بطل الكونفدرالية.