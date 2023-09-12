فرقع لوز.. مغني الراب شاهين يطرح أحدث أغنياته | فيديو

أطلق اليوم الثلاثاء، مطرب الراب الشهير شاهين، أحدث أعماله وهو كليب "فرقع لوز"، FOR2O3 LOOZ الذي تم تصويره في دبي بالكامل.

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ويخوض شاهين تجربة مختلفة بالنسبة له مع المخرج بوبي ديلون، والذي يعتبر من أقرب الأعمال لشاهين في الفترة الاخيرة.

"فرقع لوز" يمثل التعاون الأول بين المخرج بوبي ديلون، وشاهين، وجاء تصوير الفيديو كليب بالكامل في دبي،

وتمثل "فرقع لوز" أول تواجد له في دبي بعد سنوات كبيرة حيث كان يعمل كول سنتر بدبي، وبعدها قرر العودة إلى مصر، ليصنع شهرته الكبيرة في عالم الراب، ليعود لتصوير هذا الكليب.



وكان آخر أعمال شاهين كليب "أم في بي"، وأيضًا تراك مسبك الذي حقق نجاح كبير فور طرحه، وينتظر شاهين عرض فيلم "ما بعد الجنون" بعد انتهاء تصويره الفترة الماضية مع المخرج عادل أديب، التي تعتبر ليست التجربة التمثيلية الأولى له حيث شارك في مسلسل سوشيال والذي عرض على قناة Cbc.

ويعد "شاهين" من أشهر الشباب الذين يقدمون أغنيات على طريق الراب في مصر وحققت أغنيته "سيري" أكثر من 17 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، واتجه مؤخرا للتمثيل بعد نجاحه في الغناء.

كما شارك شاهين في مسلسل "بيمبو" الذي عرض على منصة شاهد VIP، وحقق انتشارا كبيرا على المنصة الالكترونية، مع زميله في الغناء "ويجز" وأحمد مالك وهدى المفتي وعدد من الفنانين الشباب.